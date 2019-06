Nel pomeriggio di oggi le azzurre, di Milena Bertolini, affronteranno l’Olanda nella gara valida per i quarti di finale del Mondiale femminile.

Tutto il paese italiano, o quasi, nell’ultimo mese ha cominciato a imparare ad apprezzare il calcio femminile, grazie alla Nazionale italiana che sta facendo qualcosa di storico. Le ragazze di Milena Bertolini, infatti, dopo aver vinto la fase a gironi con due vittorie e una sconfitta, giocando tre ottime partite, hanno battuto anche la Cina negli ottavi di finale. La gara di oggi, invece, contro l’Olanda sembrerebbe proibitiva, contro le campionesse d’Europa in carica, ma in questa manifestazione le ragazze ci hanno fatto vedere che nulla è impossibile. Nella sfida di oggi in palio ci saranno le semifinali e un pass per l’Olimpiade del prossimo anno.

Italia Olanda probabili formazioni, Mondiale calcio femminile

Ecco le probabili formazioni della sfida di oggi che vedrà le azzurre affrontare l’Olanda, in una gara che regala, come già anticipato, un posto in semifinale e un pass per le Olimpiadi di Tokio 2020.

Italia (4-3-3): Giuliani; Bartoli, Linari, Gama, Guagni; Cernoia, Giugliano, Bergamaschi; Bonansea, Giacinti, Girelli. C.t: Bertolini

Olanda (4-3-3): Van Veenendaal; Van Dongen, Bloodworth, Van der Gragt, Van Lunteren; Spitse, Van de Donk, Groenen; Martens, Van de Sanden, Miedema. C.t: Wiegman

