Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, potrebbe presto lasciare la Premier League per tornare in Italia, con la maglia della Juventus.

Juventus, Pogba potrebbe non arrivare

Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, sarebbe un altro grande colpo per la Juventus, in vista della prossima stagione. Il giocatore francese ha giocato una stagione molto altalenante, dopo una prima parte dove ha fatto fatica con José Mourinho, con l’arrivo di Ole Solskjaer in panchina ha alzato, nuovamente, il suo livello. La sua volontà, a oggi, sarebbe quella di lasciare i Red Devils e la Premier League per tornare a giocare la Champions League. In un incontro con il suo entourage il calciatore avrebbe dato il placet per il trasferimento alla Juventus, a partire dalla prossima stagione. La problematica nasce, però, dagli altri acquisti quasi completati dalla vecchia signora con Adrien Rabiot e Matthijs De Ligt. Fabio Paratici potrebbe, infatti, decidere di non fare più grandi sacrifici e semplicemente completare la rosa a Maurizio Sarri.

