Joao Cancelo, terzino destro della Juventus, potrebbe lasciare la Serie A per iniziare una nuova avventura, su di lui c’è il Manchester City.

Juventus, Cancelo verso la Premier

Joao Cancelo, terzino destro della Juventus, potrebbe essere uno dei calciatori sacrificati dalla società in vista della prossima stagione. Fabio Paratici, direttore sportivo bianconero, deve cercare di lasciar partire qualche gioiello della rosa per poter ambire agli obiettivi di mercato prefissati qualche mese fa. Il portoghese, dunque, potrebbe lasciare dopo una sola stagione dal suo arrivo a Torino e andare a giocare in Premier League, con la maglia del Manchester City. Il club di Pep Guardiola avrebbe, infatti, messo sul piatto ben 60 milioni di euro per portarlo in Inghilterra. A oggi la trattativa è bloccata, forse per mano di Cristiano Ronaldo che lo vorrebbe trattenere con sé a Torino in bianconero. Nei giorni scorsi era uscito anche un’indiscrezione con l’interessamento del Bayern Monaco per Cancelo.

