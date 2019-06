Donnarumma alla Juventus potrebbe essere una delle più clamorose notizi di calciomercato arrivate fin qui. Il portiere è pronto a lasciare il Milan ed i bianconeri sarebbero pronti a prenderlo.

Sull’estremo difensore rossonero ci sarebbero squadre del calibro di Paris Saint Germain e Barcellona. Ma al momento sembra che nessuna delle due abbia presentato l’offerta giusta al Milan, ed ecco che la Juventus osserva interessata.

Donnarumma alla Juventus, clamoroso scambio con il Milan

La Juventus segue da molto vicino il portiere della Nazionale. Questa la clamorosa indiscrezione che è stata riportata dai colleghi di Rai Sport. I bianconeri sarebbero fortemente interessati al giovane e talentoso portiere del Milan, soprattutto se Wojciech Szczęsny dovesse partire.

Il Milan vuole Mattia Perin in uscita dalla Juve e potrebbe essere proprio l’ex portiere del Genoa, la “pedina” di scambio che permetterebbe ai bianconeri di portare Gigio a Torino. Sarebbe clamorosa come notizia e come soluzione. Donnarumma titolare della Juventus con Buffon a fare da secondo. Inimmaginabile fino a qualche giorno fa.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK