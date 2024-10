Juventus, infortunio Douglas Luiz: diagnosi UFFICIALE

“Gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto Douglas Luiz questa mattina presso il J|medical, a seguito del fastidio muscolare alla coscia sinistra riferito ieri, hanno escluso lesioni. Le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente”.

Un mezzo sospiro di sollievo quindi sia per il giocatore sia per Thiago Motta. Niente di grave, solamente un fastidio avvertito durante la fase prima del match che lo hanno costretto a chiedere il cambio nell’undici iniziale. Arrivati a questo punto e leggendo quello che è stato il comunicato dei bianconeri, non è del tutto da escludere la possibilità che lo stesso centrocampista possa essere disponibile per la gara di domenica pomeriggio contro l’Inter. Certo, difficilmente in ogni caso lo potremmo vedere dal primo minuto: non solo per questo stop, ma anche perché la titolarità di ieri – con annessa esclusione di Thuram – indicava quasi sicuramente che il francese sarebbe stato, e quasi sicuramente a questo punto sarà, il titolare nella gara contro la truppa di Simone Inzaghi in un derby d’Italia che mette in palio dei punti pesantissimi per entrambe le formazioni. Rimane, comunque, una buona notizia per la Juventus.