Higuain lascia la Juventus, è questa la percezione che si ha stando vicino al mondo bianconero. Sarri non sembra essere convinto del Pipita dopo l’esperienza al Chelsea.

La Roma ancora pensa a Gonzalo Higuain per sostituire Edin Dzeko, che andrà all’Inter. Ma adesso il futuro del Pipita, in Serie A è solo alla Juventus, questo secondo quanto detto dal fratello dell’argentino: “Higuain in Italia giocherà solo nella Juventus.”

Higuain, in serie A solo con la Juventus

L’agente del Pipita ha poi aggiunto: “Restano due anni di contratto e saranno rispettati” rimane aperta la soluzione estera, ma non la serie A. Sarri nella conferenza aveva dichiarato: “Voglio bene al Pipita, la mia sensazione è che Gonzalo abbia vissuto male il post Juventus e sia uscito un po’ scosso dalla Juventus e abbia fatto una stagione da post-trauma. Ma per me può fare ancora 2-3 anni di alto livello”

La stima tra i due è immutata, ci sarebbe da capire se Sarri vorrà tentare di far tornare grande l’uomo del recordo a Napoli. La Juve, dal canto suo, preferirebbe cedere il giocatore o, in caso di permanenza, si potrebbe pensare almeno ad un prolungamento del contratto per spalmare l’attuale ingaggio da 7,5 milioni di euro all’anno più bonus su tre stagioni invece che due.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK