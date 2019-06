Luca Pellegrini, terzino sinistro, sta effettuando in questi minuti le visite mediche con la Juventus, poi ci sarà la firma sul nuovo contratto.

In questi minuti è sbarcato a Torino Luca Pellegrini, terzino sinistro ex Cagliari, per effettuare le visite mediche al J-Lab. – Come riporta Gianluca Di Marzio – Il giocatore una volta passati gli esami clinici si trasferirà nella sede bianconera per firmare il nuovo contratto. Il calciatore arriva in bianconero in cambio di Leonardo Spinazzola, che ha fatto il percorso inverso e nella giornata di ieri ha fatto le visite mediche con i giallorossi.

Juventus, Pellegrini è a Torino

Luca Pellegrini, terzino sinistro, è in arrivo dalla Roma e sta effettuando le visite mediche di rito, prima di apporre la sua firma sul contratto. Il giocatore è arrivato nell’ambito della trattativa che ha porta Leonardo Spinazzola, ex bianconero, alla Roma per la prossima stagione. La Juventus, infatti, per il terzino ex Atalanta, valutato 25 milioni di euro, ha ottenuto il cartellino di Luca Pellegrini e 10 milioni di euro. Il giocatore andrà a rinforzare i bianconeri, dopo sei mesi passati con la maglia del Cagliari che hanno fatto vedere il suo enorme potenziale, sarà il ricambio di Alex Sandro nella prossima stagione.

