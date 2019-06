Perin lascia la Juventus, ma resta in serie A. Secondo le ultime voci di calciomercato che arrivano dal mondo Juventus, l’estremo difensore Mattia Perin è pronto a salutare i colori bianconeri.

L’arrivo di Gianluigi Buffon è il chiaro segnale che qualcosa tra i portieri bianconeri potrebbe cambiare. L’ex numero uno del Paris Saint Germain sta preparando il suo grande ritorno che lo vedrà partire come vice di Szczesny, questo porta Perin a guardarsi intorno.

Perin lascia la Juventus: Fiorentina in pole

Perin rischia di diventare uno dei protagonisti del prossimo mercato. L’estremo difensore della Juventus dopo la stagione vissuta più in panchina che in campo e con l’arrivo di Buffon è pronto a lasciare Torino. Su di lui diverse squadre interessante, tra queste la Roma, in cerca di un estremo difensore.

Nelle ultime ore, però, avrebbe fatto passi avanti la Fiorentina. Sarebbe proprio l’ex Genoa, il portiere giusto per la nuova stagione. Adesso si aspettano gli sviluppi di quella che può essere considerata una delle trattative più interessanti di questa fase di mercato. La Juventus vuole fortemente Chiesa e l’estremo difensore potrebbe diventare la carte vincente per convincere Commisso.

