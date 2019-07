Adrien Rabiot parla già da juventino vero e lancia dei messaggi indiretti ai tifosi bianconeri per farli sorridere. Oggi c’è stata la sua conferenza stampa di presentazione.

“Era giunto il momento di lasciare il Psg e la Juventus è una squadra superiore. Ci sono stati molti contatti prima con la squadra bianconera, ma era un periodo un po’ particolare della mia vita. Ora però è arrivato il momento per me di arrivare qui. Gigi Buffon mi ha dato tantissimi consigli, ho parlato molto con lui. Conosce benissimo questo club ed era la persona adatta per parlarne“.

Rabiot Juventus, Presentazione: “Bianconeri superiori al Psg”

Aggiunge: “Sono stato sette anni al Psg come professionista. Per la prima volta arrivo in un campionato diverso ma con la stessa voglia. Sono in Serie A con la Juventus e metterò lo stesso impegno di sempre per aiutare la squadra ad andare molto avanti. Non ho ancora avuto l’occasione di parlare con il mister Maurizio Sarri, ma sono a sua disposizione.”

