La Juventus insiste per Paul Pogba, sogno nemmeno troppo nascosto della squadra bianconera e pronto a tornare a Torino.

Il calciatore è sicuramente in grado di fare la differenza e può essere utile per rinforzare ulteriormente il centrocampo dopo l’arrivo di Ramsey e Rabiot. Secondo Libero si tratta per 70 milioni di euro più il cartellino di Paulo Dybala.

Pogba alla Juventus, 70 milioni e Dybala per il francese

Pogba alla Juventus è esploso e in bianconero vuole tornare per portare a termine quella missione che non riesce dal 1996, cioè vincere la Champions League. Giocatore di carattere e potenza fisica farebbe la differenza in una squadra già forte. Qualche giorno fa scherzava con i tifosi della Juventus e New York, ora l’affare si sta per chiudere e ci sono davvero buone possibilità.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK