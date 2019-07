Presto ci sarà la presentazione di Gigi Buffon di ritorno alla Juventus. Il portierone oggi, secondo Sky Sport, sosterrà le visite mediche.

I bianconeri sono pronti a chiudere un affare che permetterebbe alla squadra di guadagnare in esperienza. Arriverà infatti per fare il secondo al polacco Szczesny e per riprendersi sulle spalle lo spogliatoio alla caccia della Champions League.

Presentazione Buffon, Calciomercato: affare fatto!

Tutto sembra essere orientato verso l’addio al calcio in bianconero. Una trovata romantica che avviene ad appena 12 mesi dall’addio per andare a giocare nel Paris Saint German.

