De Ligt alla Juventus si fa. Tra l’olandese e il neo tecnico bianconero Sarri ci sarebbe stato un colloquio che potrebbe accellerare l’operazione di trasferimento.



Giocatore dotato di grande personalità, sarà a Torino la prossima settimana per firmare con la società bianconera. Si tratta di un affare da ben 75 milioni di euro, ma che valgono visto che il calciatore è appena un classe 1999 e già ha dimostrato tantissimo.

De Ligt ha chiamato Sarri, è la svolta

Come riferito da Sky, sta per chiudere l’affare che porterà Matthijs De Ligt dall’Ajax alla Juventus. Il giocatore è già pronto per l’avventura bianconera, infatti, avrebbe già avuto un contatto telefonico con il suo prossimo tecnico a Torino Maurizio Sarri.

L’olandese avrebbe chiamato l’allenatore ex Chelsea per capire le sue metodologie di gioco e allenamento mostrando grande entusiasmo e voglia di raggiungerlo al più presto. Sarri è rimastoo stregato dalla mentalità del centrale orange.

