Dilemma Pjaca, Juventus: quale sarà il futuro del croato?

Dilemma Pjaca in casa Juventus. Il croato, può serenamente, essere considerato uno dei giocatori più sfortunati degli ultimi anni.

Quello di Pjaca è stato un trasferimento straordinario. La Juventus ha dimostrato di credere ciecamente nelle qualità di Pjaca, strappandolo dai corteggiamenti di Milan e Borussia Dortmund, ma la sua carriera in bianconero non è andata esattamente come sperato.

Dilemma Pjaca, quale sarà il suo futuro?

Per il croato, alla Juventus, subito un infortunio al perone, al rientro da questo stop, sono arrivate le incomprensioni tattiche con Max Allegri. La sfortuna lo ha ritrovato dopo poco, infatti è arrivata anche la rottura del legamento crociato a marzo 2017.

C’è voluto quasi un anno prima di ritrovarlo in campo, a gennaio 2018 il passaggio in prestito allo Schalke e in estate quello alla Fiorentina. Adesso l’obiettivo per tutti è recuperare nel migliore dei modi dall’ennesimo grave infortunio. Per questo Pjaca è stato uno dei primi a riprendere la preparazione a Torino, tra Continassa e J Medical. Dopodichè l’ipotesi del prestito sembra l’unica percorribile icon Verona, Sassuolo e Udinese pronte a farsi avanti.