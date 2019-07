Il calciomercato Juventus dovrebbe a breve prendere il largo per l’acquisto di un attaccante dopo che gli altri reparti sono stati completati con colpi importanti.

In difesa è ormai arrivato De Ligt oltre agli acquisti di Romero e Demiral che saranno gestiti magari con un prestito così come quello di Luca Pellegrini. In mezzo al campo sono arrivati invece a parametro zero Aaron Ramsey e Adrien Rabiot che hanno ringiovanito e rinfrescato il centrocampo della squadra bianconera.

Calciomercato Juventus, attenzione al colpo in attacco

I nomi davanti sono tre e da questi potrebbe uscire il colpo dell’estate bianconera. Piace sempre Mauro Icardi sul quale però sembra essere leggermente avanti il Napoli. Per questo i bianconeri hanno messo nel mirino Lukaku per disturbare i nerazzurri e avere così una corsia preferenziale. Attenzione a Federico Chiesa, ma questo è un altro discorso.

