Dzeko alla Juventus, Calciomercato: Paratici blocca il bosniaco

Dzeko alla Juventus, è l’ultima clamorosa notizia di mercato che arriva direttamente da Torino o meglio da Roma. L’attaccante giallorosso è pronto a lasciare la Roma e la Juve avrebbe anticipato l’Inter.

Clamorosa svolta per l’attacco della Juventus. L’Inter avrebbe deciso di non puntare su Dzeko, ma su Lukaku e questo potrebbe portare Paratici ad anticipare tutti e portare il bosniaco a Torino.

Dzeko alla Juventus, la clamorosa idea bianconera

Paratici sarebbe voltato a Roma per discutere di mercato e più precisamente di Edin Dzeko. L’Inter avrebbe rallentato per l’acquisto del bosniaco e i giallorossi non vorrebbero perdere ancora tempo e valutano altre proposte.

La Juventus si è subito interessata all’attaccante della Roma, anche se per molti i bianconeri restano interessati fortemente a Mauro Icardi. L’Inter dal canto suo starebbe lavorando per portare a Milano Lukaku del Manchester United.

