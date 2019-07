Higuain alla Roma è uno degli affari di mercato più importanti ed intriganti di questa sessione. L’argentino non rientra nei piani del neo tecnico Sarri e per questo pensa ad una nuova avventura.

Gonzalo Higuain lascerà la Juventus. L’attaccante argentino non sembra essere tra i prescelti di Sarri per il reparto offensivo. Il Pipita è entrato, dunque, nel mirino della Roma che sta provando a sostituire Edin Dzeko. Come spiega il Corriere dello Sport Paulo Fonseca, nuovo tecnico giallorosso potrebbe essere decisivo nell’arrivo del Pipita. In molti pensano si possa fare lo scambio con Zaniolo.

Juventus e Roma d’accordo, decide Higuain

Gonzalo Higuain è vicino a lasciare, nuovamente, la Juventus, la Roma è pronta a fare un’offerta alla Juventus per avere il centravanti a disposizione per la prossima stagione. Il tecnico Fonseca avrebbe chiesto alla società uno sforzo per arrivare all’ex Chelsea.

Per parlare del mercato di Roma e Juventus è intervenuto a Raisport, l’esperto di mercato Ciro Venerato: “Zaniolo interessa alla Juve, ma al momento davanti c’è il Tottenham che propone scambi alla Roma. Attenzione ai giallorossi su Higuain, sono pronti ad offrire alla Juve 9 milioni di prestito oneroso più 27 di riscatto. Soluzione che i bianconeri possono gradire, ora la palla passa al giocatore”.

