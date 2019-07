Perin al Benfica, Calciomercato: si cerca un piazzamento per il portiere

Mattia Perin al Benfica è una delle possibilità importanti per la prossima stagione. Il portierino infatti può lasciare il bianconero per andare a giocare con continuità.

Il ritorno di Gigi Buffon ha aperto la strada alla prossima cessione dell’ex Genoa e Padova che quest’anno ha giocato poco e niente. Szczesny rimarrà a fare il titolare e Perin vuole giocare. L’idea era quella di rimanere in Italia ma la situazione si sta clamorosamente complicando.

Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane, ma di certo la pista lanciata da O’Jogo fa pensare che qualcosa accadrà. Di certo il calciatore bianconero non rimarrà a Torino a fare il terzo portiere così come non lo farà Gigi.

