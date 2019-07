Cancelo al Manchester City: tutto dipende dal futuro di Dani Alves. La Juventus di Sarri fissa il prezzo, ma Guardiola stravede per lui.

Il terzino portoghese, secondo quanto riportato da Calciomercato.it, continua ad essere in uscita dai bianconeri, soprattutto dopo l’arrivo di Maurizio Sarri che non lo considera più incedibile. Su di lui ci sono molte squadre, soprattutto il Manchester City di Guardiola: il suo destino è legato a quello di Dani Alves.

Cancelo al Manchester City, Calciomercato Juventus: Dani Alves prima scelta

Non è un mistero che Guardiola voglia riportare tra le fila dei Citizens Dani Alves, vero e proprio pupillo fin dai tempi del Barcellona. Non sarà facile portarlo in Premier League ed allora Cancelo al Manchester City potrebbe essere l’alternativa.

Nel frattempo la concorrenza attorno all’ex terzino dell’Inter aumenta: la Juventus non chiede meno di 55 milioni di euro per lasciarlo partire e su di lui ci sono anche Bayern Monaco e Barcellona.

Francesco Bergamaschi

