Trippier alla Juventus, Calciomercato: Sarri fissa le condizioni

Trippier alla Juventus? Calciomercato: Maurizio Sarri vorrebbe portare a Torino il terzino, ma a due sole condizioni. Il piano dei bianconeri per lui.

Il terzino del Tottenham è sempre più nel mirino dei bianconeri: Maurizio Sarri stravede per lui e vorrebbe portarlo a Torino alla corte della Vecchia Signora, ma a 2 sole condizioni legate al mercato in uscita della Juve.

Trippier alla Juventus: Cancelo e Cuadrado addio?

Le due condizioni che il neo tecnico toscano ha porto come imprescindibili per Trippier alla Juve sono legate al futuro di Joao Cancelo e Juan Cuadrado. Se il primo, infatti, è ormai considerato una pedina da sacrificare per fare cassa, il secondo potrebbe essere rivalutato come terzino destro, ma non è detta l’ultima parola.

Insomma, il colombiano potrebbe essere una valida alternativa all’esterno basso di proprietà oggi degli Hotspur e per questo motivo Sarri si riserva di valutarlo durante il ritiro prima di capire quale sarà il suo futuro.

Francesco Bergamaschi

