Colpo Juventus, Calciomercato: preso un centrocampista del Lione

Colpo Juventus in chiave mercato. La società bianconera, infatti, ha acquistato dal Lione il talentuoso centrocampista Hamza Rafia già convocato per il raduno dell’Under 23.

Oggi è arrivato anche l’annuncio del Lione, che ha reso note le cifre dell’operazione: il promettente talento classe 1999 si trasferisce in bianconero per 400mila euro, ai quali si aggiungeranno un massimo di 5 milioni di bonus più il 20% sulla futura rivendita.

Juventus, preso il talento francese Rafia

Rafia non ha mai esordito con la prima squadra dei francesi: nella scorsa stagione ha giocato con la squadra B e con la Primavera, con cui ha disputato anche la Youth League, chiusa con 3 reti.

Ora si aggregherà alla squadra Under 23 di Fabio Pecchia, con cui andrà anche in ritiro. Aspettando una chiamata da Sarri per giocare tra i grandi.

