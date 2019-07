Higuain alla Roma, Calciomercato: apertura Juventus ad una condizione

Gonzalo Higuain alla Roma prende sempre più piede. Le ultime news di calciomercato Juventus parlano di un’apertura dei bianconeri: fissate le condizioni.

Il Pipita è sempre più lontano dal nuovo progetto dei bianconeri targato Maurizio Sarri. Lui vorrebbe rimanere per giocarsi le sue carte, ma Fabio Paratici e la società lo stanno sempre più convincendo a partire: la Roma è alla finestra anche se per la Vecchia Signora non sarebbe una soluzione ideale.

Calciomercato Juventus: Higuain alla Roma ad una condizione

La Juve si sta sempre più convincendo a sedersi al tavolo delle trattative ed iniziare a trattare con il club giallorosso. In giornata arriverà anche il fratello-agente del calciatore argentino, Nicolas Higuain, per parlare con la Juve del suo futuro.

I capitolini sarebbero una destinazione tutto sommato gradita all’ex Chelsea, tuttavia la Juventus spererebbe di cederlo all’estero per non rinforzare la concorrenza. Una cessione a titolo definitivo sarebbe ottimale, tuttavia in queste ore ci sarebbe stata un’apertura al prestito con obbligo di riscatto.

Francesco Bergamaschi

