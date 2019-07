Icardi alla Juventus, Calciomercato: l’argentino ha deciso

Icardi alla Juventus potrebbe essere la ciliegina sulla torta di quello che può essere considerato uno del mercati più interessanti da parte dei bianconeri.

Dopo aver preso Cristiano Ronaldo poteva essere stato raggiunto l’apice del clamoroso, ma forse non sarà così. Dopo CR7 i bianconeri stanno per abbracciare quello che è considerato in prospettiva il difensore più forte al mondo: De Ligt

Icardi alla Juventus, con Ronaldo coppia d’oro

Dopo l’olandese in difesa, i rinforzi di Ramsey e Rabiot a centrocampo, la Juventus cerca di portare a Sarri un grande attaccante, un bomber vecchia maniera capace di finalizzare le azioni bianconere. Il nome è quello che già circola da qualche settimana: Mauro Icardi.

L’attaccante argentino ha rotto con l’Inter e sta aspettando che Fabio Paratici passi da Milano e prendelo per portarlo alla Juventus. I bianconeri starebbero pensando di aspettare la fine del mercato per strappare Icardi a pochi milioni di euro all’Inter costretta a lasciar partire un giocatore diventato scomodo. Secondo alcuni esperti di mercato la Juventus avrebbe pronta un’offerta da 40 milioni di euro da presentare ad Ausilio. Per Icardi, un contratto quadriennale a 8,5 milioni annui.

