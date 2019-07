Zaniolo alla Juve: Paratici prova l’assalto decisivo

Nicolò Zaniolo alla Juventus? Calciomercato: per il centrocampista della Roma, Fabio Paratici sta provando in queste ore l’assalto decisivo.

Non sarà un’impresa facile, ma qualcosa sembra muoversi tra Zaniolo e la Juventus. Il centrocampista classe 1999, autore di una stagione superlativa tra le fila dei capitolini, è l’oggetto del desiderio di moltissime società ed i bianconeri non fanno eccezione.

Zaniolo alla Juve, Calciomercato: la Roma lo lascia partire?

Ovviamente il sogno della nuova Roma sarebbe quello di far rimanere almeno un’altra stagione Nicolò Zaniolo, tuttavia è anche vero che davanti a certe offerte irrinunciabili dovrà alzare le mani.

In questo momento, però, i giallorossi hanno soltanto l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda i tavoli ai quali sedersi per far partire la trattativa. Juventus, Inter, Real Madrid e Manchester City: sono soltanto alcune delle società che hanno chiesto informazioni su di lui.

Le cifre dell’affare? Al momento top secret, ma nelle prossime ore Fabio Paratici vorrebbe affondare il colpo, anche se probabilmente il suo assalto verrà rispedito al mittente. E’ ancora troppo presto.

Francesco Bergamaschi

