Calciomercato Juventus: Icardi lascia l’Inter, futuro bianconero?

Calciomercato Juventus: ormai è ufficiale l’addio di Mauro Icardi all’Inter. La punta argentina non sarà più un giocatore nerazzurro, vuole solo Torino.

Il suo futuro è ancora tutto da scrivere, ma di certo non sarà all’Inter. Il destino di Mauro Icardi orbita incessantemente attorno a quello dei bianconeri, con Fabio Paratici che studia la situazione e monitora: l’interesse c’è, ma la trattativa riuscirà ad essere chiusa?

Calciomercato Juve: Icardi ed il contratto con l’Inter

Il problema in tutto questo è duplice: liberare Icardi dal contratto che lo lega all’Inter ed assecondare le richieste economiche di Beppe Marotta, uno che di calciomercato e di trattative se ne intende.

Fabio Paratici questo lo sa bene ed attende il momento giusto per affondare il colpo, ben consapevole del fatto che Icardi vuole solo la Juventus. E’ proprio per questo motivo che avrebbe rifiutato tutte le altre proposte pervenute dall’estero: come finirà questa vicenda? Staremo a vedere.

Francesco Bergamaschi

