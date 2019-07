Calciomercato Juventus: Kean e Mandzukic, destini incrociati

Calciomercato Juventus: il futuro di Moise Kean e Mario Mandzukic è sempre più incrociato. L’uno dipende da quello dell’altro: i destini sono incrociati.

Kean o Mandzukic, la Juventus non vuole tenere entrambi: uno dei due partirà e l’altro rimarrà a Torino a giocarsi le sue carte con Maurizio Sarri. Il rinnovo per il baby attaccante classe 2000 tarda ad arrivare, mentre il croato non rientra più nei piani del tecnico toscano: chi parte e chi arriva in questo pazzo calciomercato estivo bianconero?

Calciomercato Juventus: Kean rinnova o no? Mandzukic spera

L’ex attaccante del Bayern Monaco è parso nei primi giorni di ritiro tra coloro che sono più in forma, ma ieri Rummenigge presidente del Bayern Monaco gli ha chiuso le porte in faccia: non è previsto un suo ritorno da loro, in Bundesliga.

Per Kean il discorso è diverso: il ragazzo si prenderà ancora qualche giorno di ferie e poi si aggregherà al gruppo. Le offerte per lui non mancano, tuttavia la volontà dei bianconeri è quello di farlo rimanere. Senza rinnovo, con il contratto in scadenza nel 2020, sarà tutto immancabilmente più difficile.

Francesco Bergamaschi

