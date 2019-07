De Ligt alla Juventus: le prime parole del difensore

De Ligt può considerarsi a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Juventus. Le prime parole del nuovo difensore bianconero ai tifosi.

Il difensore centrale, arrivato dall’Ajax per circa 75 milioni di euro, non è un ragazzo di molte parole, ma le poche che ha dichiarato hanno letteralmente fatto impazzire la folla bianconera che di fatto si è recata in massa al J Medical per le visite mediche del nazionale olandese. Le sue parole.

De Ligt alla Juventus, prima dichiarazione: le sue parole

Il ragazzo, che ha firmato un quinquennale da 12 milioni di euro a stagione bonus compresi, ha dichiarato soltanto un semplice: “Sono felice di essere qui” che puntualmente è stato pubblicato dalla Juventus tramite i loro canali social.

Poche parole e nient’altro: la giornata di oggi di De Ligt sarà davvero intensa: bisogna risparmiare le energie. I ritmi dei bianconeri, si sa, sono di un altro pianeta.

Francesco Bergamaschi

