Hamza Rafia alla Juventus, Calciomercato: futuro in prestito?

Hamza Rafia è un nuovo giocatore della Juventus. Il centrocampista classe 1999 arriva dal Lione, ma il suo futuro sarà in prestito o rimarrà in bianconero?

Oltre a De Ligt, la giornata di ieri è stata importante per i bianconeri in quanto Fabio Paratici ha ufficializzato l’acquisto di un altro talento davvero interessante per il futuro. Si tratta di Hamza Rafia, centrocampista che arriverà dal Lione per circa 400 mila euro a cui andranno poi aggiunti alcuni bonus fino ad un massimo di 5 milioni di euro. Quale sarà il suo futuro?

Hamza Rafia alla Juventus, Calciomercato: andrà in prestito?

Al momento non sappiamo quale sarà il suo futuro, se rimarrà in bianconero per giocarsi le sue carte oppure partirà in prestito.

Il reparto in mediana è davvero affollato, tuttavia per Rafia, considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama mondiale, non è da escludere una permanenza alla corte di Sarri, il quale avrà modo di valutarlo durante il ritiro estivo.

Francesco Bergamaschi

