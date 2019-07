Visite mediche De Ligt alla Juventus: la gioia dei tifosi al J Medical

Sono iniziate le visite mediche di De Ligt al J Medical di Torino: il giocatore sarà ufficialmente un nuovo difensore della Juventus. Il calore dei tifosi.

E’ una folla entusiasta e davvero felice per il nuovo acquisto della Juventus quella che, di prima mattina, si è recata in massa al J Medical per assistere all’ingresso di Mattijs de Ligt. Il difensore, infatti, ha iniziato a svolgere le visite mediche di rito prima di firmare il contratto che lo legherà ai bianconeri per le prossime 5 stagioni.

Visite mediche De Ligt alla Juventus: il programma

Alle ore 8:25 circa il ragazzo si è presentato al J Medical di Torino ed alle ore 8:45 circa il tutto è iniziato. Il ragazzo, che è stato molto disponibile con la folla bianconera che lo acclamava, si è concesso qualche selfie con i tifosi, per poi entrare nella struttura.

Per lui è pronto un quinquennale da 12 milioni di euro a stagione, un contratto da vero e proprio top player. All’Ajax andranno invece 75 milioni di euro bonus compresi, ma non sono conteggiate le commissioni che spettano a Mino Raiola che saranno davvero salate.

Francesco Bergamaschi

