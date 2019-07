Calciomercato Juventus: Neymar, agente incontra Paratici? I dettagli

Calciomercato Juventus: l’agente di Neymar ha programmato un incontro con Fabio Paratici. Il trasferimento del brasiliano è possibile? Lo scenario.

Come vi abbiamo già anticipato nei giorni scorsi, Paolo Paganini di Rai Sport insiste sulla notizia di calciomercato Neymar-Juventus. Ma non solo: nei prossimi giorni, stando alle sue parole, ci sarà un incontro il padre del ragazzo del Psg, nonché suo padre, e Fabio Paratici per capire quale sarà il suo futuro.

Neymar alla Juve, Calciomercato: incontro agente-Paratici

Come vi avevamo già raccontato ieri, il motivo per il quale l’agente incontrerà i bianconeri è per capire se ci sono possibilità di trasferimento in Serie A. Il padre infatti sta facendo il giro di tutti i top club d’Europa per sondare il terreno.

Nei prossimi giorni infatti andrà a colloquio da emissari di Real Madrid, Bayern Monaco, Barcellona e proprio la Vecchia Signora a Torino. Il sogno è quasi impossibile, ma sperare non costa nulla.

