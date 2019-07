Calciomercato Juventus: cessioni in difesa, chi parte?

Calciomercato Juventus: con l’arrivo di De Ligt in casa bianconera c’è aria di cessioni in vista per la difesa. I centrali al momento sono 5: chi parte?

Al momento c’è tanta abbondanza in difesa in casa bianconera: i difensori centrali, infatti, dopo l’arrivo di Matthias De Ligt dall’Ajax per la cifra monstre di 75 milioni di euro, iniziano a diventare un po’ troppi. Al momento, infatti, oltre all’olandese, in rosa sono presenti i vari Bonucci, Chiellini, Rugani e Demiral. Uno di loro deve partire, ma chi sarà?

Calciomercato Juventus: Bonucci, Rugani o Demiral in partenza

Uno di questi 3 nomi, per motivi diversi, probabilmente verrà ceduto. Paratici cercherà di trovare loro una sistemazione, ma andiamo con ordine. Per Bonucci, rientrato dopo una stagione al Milan, le offerte non mancano dall’estero ma la base di partenza è almeno 40 milioni di euro.

Lo stesso discorso vale per Rugani che vuole cercare spazio per essere finalmente titolare: con Sarri sarà la volta buona? E’ presto per dirlo ma intanto si guarda intorno.

Per quanto riguarda il neo acquisto del Sassuolo, la volontà della Vecchia Signora sarebbe quella di tenerlo ma il Milan è in pressing e davanti ad un’offerta importante potrebbe essere lasciato andare.

