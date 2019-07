Calciomercato Juventus: Higuain vuole restare, il suo futuro

Calciomercato Juventus: per Gonzalo Higuain arrivano aggiornamenti. Il Pipita infatti vorrebbe restare in bianconero e fa muro: Roma più lontana.

Sembrava ad un passo l’accordo tra Gonzalo Higuain, la Roma e la Juventus ed invece nelle ultime ore sembra che si sia fermato tutto. Il motivo? Il Pipita vorrebbe giocarsi le sue carte in bianconero alla corte di Maurizio Sarri, suo grande estimatore, per almeno altri 6 mesi.

Higuain rimane alla Juve? Calciomercato: Roma in attesa

Al momento è tutto bloccato ma una cosa è certa: l’argentino ex Napoli, Chelsea e Milan sta facendo il trasloco da Londra a Torino ed ha tutta intenzione di rimanerci. Al ritiro pre-campionato si è presentato in ottima forma come non accadeva da tanto tempo.

L’obiettivo? Convincere allenatore e società a farlo rimanere, con buona pace della Roma che lo vorrebbe a tutti i costi. Nei loro sogni è lui il sostituto ideale di Dzeko, ma convincerlo non sarà semplice.

