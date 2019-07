Calciomercato Juventus: Kean o Mandzukic, chi partirà? Lo scenario

Solo uno dei due rimarrà alla Juventus, ma le vie del calciomercato sono infinite. Moise Kean e Mario Mandzukic, i destini sono incrociati. Lo scenario.

Maurizio Sarri avrebbe compiuto la sua scelta tra i due: Moise Kean. Fabio Paratici e Pavel Nedved, però, starebbero valutando con più calma quale potrebbe essere il futuro attaccante dei bianconeri e, soprattutto, se cedere o no un pezzo da 90 come Mandzukic. La carta d’identità non avrebbe dubbi, ma qualcosa non torna in casa bianconera.

Calciomercato Juventus: Kean o Mandzukic, chi parte?

Al momento non ci sono i presupposti per cedere entrambi, tuttavia l’attaccante classe 2000 ultimamente sta tentennando circa il rinnovo. Il motivo? Le pressioni di Mino Raiola che vorrebbe far sottoscrivere al calciatore un nuovo ed allettante contratto.

Il contratto del ragazzo infatti scade nel 2020 ed il rinnovo sembra essere ancora lontano: arriverà o no? Staremo a vedere, ma al momento i loro destini sembrano essere incrociati. Per entrambi non c’è più posto.

