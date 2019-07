Calciomercato Juventus U23: arriva un giocatore dall’Entella

Calciomercato Juventus U23: Fabio Paratici mette a segno un colpo molto importante per la formazione che militerà in Serie C. Ecco di chi si tratta.

Ottimo colpo in prospettiva per la Juventus U23 che si appresta ad annunciare il colpo Dany Mota Carvalho, talentuoso attaccante classe 1998 che arriverà dalla Virtus Entella. Un colpo in prospettiva davvero interessante: ecco le cifre di trasferimento e molto altro su di lui.

Calciomercato Juventus U23: preso Dany Mota Carvalho dell’Entella

Il ragazzo, che quest’anno aveva giocato nella Virtus Entella, si trasferirà in bianconero per circa 2 milioni di euro. Non è da escludere che il ragazzo verrà provato nel pre-stagione di Maurizio Sarri con la prima squadra per poi essere piazzato in quella Under 23.

Il ragazzo, che ieri ha svolto le visite mediche, andrà comunque a rinforzare la compagine allenata da Fabio Pecchia che si assicura un giovane dal sicuro avvenire.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK