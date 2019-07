Pogba al Real Madrid? Zidane ha pronte due alternative

Paul Pogba al Real Madrid? Il sogno di mercato della Juventus è l’obiettivo numero uno di Zidane tra le fila dei Blancos, ma ci sono già le alternative.

Il futuro di Paul Pogba è ancora tutto da scrivere, tra Juventus, Real Madrid e Manchester United. Sono questi i 3 club con cui potrebbe giocare l’anno prossimo. Zidane vorrebbe il francese alla sua corte a tutti i costi ma ha già pronte due alternative nel caso in cui l’assalto finale fallisse.

Pogba al Real Madrid? Calciomercato: Eriksen o Van de Beek alternative

I nomi sono altisonanti e quel che è certo è che sono tutte di grande livello. Nel caso in cui il francese ex centrocampista bianconero e campione del mondo con la sua Francia non dovesse sbarcare nella Liga, sponda Blancos, Zidane potrebbe consolarsi con due veri e propri top player.

Stiamo parlando di Donny Van de Beek dell’Ajax e Cristian Eriksen del Tottenham. Al momento questi rimangono dei sogni e non c’è alcuna trattativa in corso, tuttavia la lista della spesa del tecnico delle Merengues è già stata creata.

