Dybala al Psg, Calciomercato Juventus: Leonardo prepara il blitz

Paulo Dylaba al Psg? Il calciomercato Juventus in uscita si infiamma: il sacrificato in attacco potrebbe essere la Joya? Leonardo fiuta l’affare.

La girandola di attaccanti in casa Juventus sembra essere uno dei nodi centrali di questo calciomercato estivo in casa bianconera. L’ultimo calciatore sulla lista dei -possibili- partenti potrebbe essere Paulo Dybala.

La Joya, infatti, dopo una stagione sottotono con la maglia numero 10 sulla schiena, potrebbe essere sacrificato per poter arrivare ad un altro top player. Il feeling in campo con Cristian Ronaldo fa fatica a scattare ed allora il Paris Saint-Germain è pronto a fare un’offerta per lui: Leonardo studia il piano.

Calciomercato Juventus: Dybala al Psg? Sogno possibile

Al momento è ancora tutto molto fumoso, ma qualcosa di vero potrebbe esserci. L’ex attaccante classe 1993 del Palermo, infatti, è uno dei nuovi obiettivi di mercato de club parigino che fiuta un nuovo affare soprattutto dopo l’ultima annata non particolarmente florida sia dal punto di vista dei goal ma anche e soprattutto della prestazione in campo.

Non sarà facile tuttavia trovare la quadra per quanto riguarda l’accordo economico: il ragazzo, infatti, non ha mai palesato, almeno stando a quanto riportato da RMC Sport, la volontà di lasciare i bianconeri così come la Vecchia Signora di cederlo.

Allo stesso tempo, però, Maurizio Sarri non lo considera fondamentale per il suo nuovo progetto bianconero. Come andrà a finire questo possibile affare Dybala al Psg?

Al momento è tutta una grande ipotesi ma nelle prossime settimane tutto sara necessariamente più chiaro.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK