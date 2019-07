Dybala-Psg: la Juventus fissa il prezzo

Paulo Dybala-Psg, Calciomercato Juventus: Fabio Paratici e Pavel Nedved fissano il prezzo di trasferimento della Joya, francesi preoccupati.

Non c’è solo Higuain nella lista dei partenti, anche Paulo Dybala potrebbe lasciare la Juventus. La Joya, infatti, benché non sia sul mercato, è stato l’interesse del corteggiamento calcistico da parte del Paris Saint-Germain.

In particolar modo Leonardo nei giorni scorsi ha effettuato molto più di un semplice sondaggio per capire quali potrebbero essere le possibilità di acquisto dell’argentino.

Dybala-Psg, Calciomercato Juventus: prezzo stellare

La Joya, autore di una stagione a dir poco sottotono con la maglia dei bianconeri, potrebbe adesso essere il sacrificato di lusso per fare cassa e reinvestire i soldi derivanti dalla sua cessione sul mercato.

Secondo quanto riportato da TuttoJuve, però, il prezzo che è stato fatto pervenire al Psg per Dybala ha spaventato e non poco i campioni di Francia: 100 milioni di euro. Questa sarebbe la base di partenza.

Se davvero i parigini vorranno fare affari con la Juventus, questa dovrà necessariamente essere la base dalla quale partire. Una cifra che, se si pensa all’ultima annata con la maglia numero 10 sulle spalle per l’ex Palermo, sembrano essere un po’ eccessivi, ma allo stesso tempo ricordiamo quanto il suo talento sia davvero incredibile: se valorizzato può fare la differenza e l’investimento rientrare.

Il Psg vuole Dybala, la Juventus davanti all’offerta giusta sia per lei che per il ragazzo non opporrà resistenza. La palla adesso passa a Leonardo.

Quel che è certo è che il ragazzo non verrà messo sul mercato in quanto rimane un giocatore importante su cui Sarri potrà fare affidamento senza alcun problema. Resta da capire, tuttavia, se il feeling con Cristiano Ronaldo in campo quest’anno scatterà o meno.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK