Neymar alla Juventus, Calciomercato: giorni decisivi

Sono giorni cruciali per Neymar alla Juventus, la trattativa di calciomercato più importante dell’estate. I bianconeri vogliono affondare il colpo.

Sono giorni decisivi e cruciali per capire se ci potrà mai essere una trattativa per portare Neymar alla Juventus. Il fenomeno brasiliano del Psg, infatti, è da tempo convinto di voler lasciare Parigi, tuttavia trasformare il suo sogno in realtà non sarà facile.

Ricostruiamo tutta la vicenda e cerchiamo di capire se ci sarà mai una trattativa: le ultimissime news su questo affare.

Neymar alla Juventus, ultime notizie calciomercato: cifre e concorrenza

Il tutto è partito circa 3 settimane fa quando dalla Francia è arrivata la notizia di un Neymar Jr scontento del suo momento al Psg: il ragazzo classe 1992, dopo l’arrivo qualche anno fa dal Barcellona, si aspettava di vincere tutto non solo in Ligue 1 e più in generale in Francia, ma anche e soprattutto in Europa.

Così però non è stato e la Champions League, vero e dichiarato obiettivo del club, non è mai arrivato. Ecco allora che l’esterno offensivo ha dato mandato al suo agente, che è anche il padre, di cercare qualche squadra interessata all’estero, ma a due condizioni: che fosse competitiva in Europa puntando a vincere la Champions e, soprattutto, che potesse permettersi di pagare non solo il prezzo del cartellino al Psg ma anche il suo ingaggio faraonico.

Il procuratore allora ha deciso di girare mezza Europa alla ricerca di top club: Real Madrid, Bayern Monaco, Barcellona (ritorno improbabile) ed anche Juventus sono stati soltanto alcuni club con cui ci sono stati incontri informali.

La Juventus non ha mai negato l’interesse per Neymar ma allo stesso tempo ha confessato all’agente di non voler spendere cifre folli per lui.

