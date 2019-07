Si scatena una diatriba tra Luca Toni e Gonzalo Higuain. Il Pipita è reo di aver esultato come l’ex attaccante della Fiorentina dopo il gol segnato ieri nella gara di International Champions Cup contro il Tottenham.

Un gesto che l’argentino aveva già fatto a margine di una sfida Scudetto contro il Napoli al San Paolo alla fine del 2017. Un gol che tutti ricorderanno anche perché il primo in cui il calciatore si era lasciato andare a un’esultanza contro la sua ex squadra in trasferta.

Toni su Higuain: “Quella è la mia esultanza!”

Luca ha scherzato sulla pagina umoristica Chiamarsi Bomber e su Instagram ha commentato con un “Ma quella è la mia esultanza”. Una giocata da grande campione che improvvisamente ha rilanciato il pipita in bianconero dopo un anno molto difficile tra Milan e Chelsea.

Una simpatica battuta che non ha al momento trovato risposta da parte del Pipita che spera di poter rimanere a Torino per giocare con Cristiano Ronaldo con il quale aveva fatto coppia già ai tempi del Real Madrid.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK