Pogba alla Juve, Calciomercato: sorpasso al Real Madrid

Paul Pogba alla Juventus adesso si può fare. Nel calciomercato le vie sono infinite, tuttavia c’è una possibilità di sorpasso al Real Madrid. Il piano.

Continua il pressing totale della Juventus per riportare a Torino Paul Pogba. Il francese, infatti, è segnalato in uscita dal Manchester United che con lui vorrebbe fare cassa anche se venderlo non farà facile piazzarlo visto l’elevato costo del cartellino e del suo ingaggio. Il Real Madrid è sempre alla finestra, ma adesso i bianconeri sono in vantaggio.

Pogba alla Juve, Calciomercato: Dybala nell’affare?

La Vecchia Signora ha un giocatore che potrebbe interessare e non poco ai Red Devils: stiamo parlando di Paulo Dybala che potrebbe essere il sacrificato di lusso di quest’anno. Le due operazioni potrebbero rimanere slegate almeno secondo quanto riporta Tuttosport, ma un inserimento della Joya potrebbe cambiare le carte in tavola.

Una soluzione alternativa per abbassare i circa 100 milioni che lo United chiede è l’inserimento di Blaise Matuidi, elemento che piace e non poco agli inglesi, così come Kean, i quali condividono l’agente di Pogba, Mino Raiola.

Lo scenario di mercato, però, rimane piuttosto complesso e non sarà facile trovare la quadra di tutto. Staremo a vedere che cosa accadrà nelle prossime ore.

