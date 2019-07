Tifoso invade il campo durante l’allenamento della Juventus e Ronaldo diventa subito protagonista, rischiando il peggio. Infatti, dopo essere stato placcato dalla polizia, CR7 ha avuto una reazione rivedibile. CLICCA QUI PER IL VIDEO.

Cristiano Ronaldo ha rischiato grosso e lo ha fatto senza volerlo. Il tutto è accaduto durante un’invasione di campo da parte di un tifoso durante la sessione mattutina di allenamento dei bianconeri.

Spallata di Ronaldo ad un poliziotto, il portoghese rischia grosso

Un invasore, probabilmente pacifico, è entrato correndo durante la sessione odierna di allenamento dei bianconeri. Il servizio d’ordine, preciso e rapido, ha placcato il tifoso che è stato poi allontanato dal terreno di gioco. Sembrebbe una scena vista e rivista, ma ci ha pensato Cristiano Ronaldo ha rendere divertente il tutto.

Il portoghese durante l’accaduto si trovava insieme ai compagni di squadra pronti per una sessione di ripetute. Appena la polizia ha bloccato il ragazzo, CR7 ha pensato bene di andare di corsa verso un agente saltandogli sopra e simulando una spallata. L’uomo in divisa non capendo chi fosse stava per reagire, ma tutto si è conlcuso positivamente senza conseguenze per nessuno.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK