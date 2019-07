Cristiano Ronaldo gol e Inter Juventus, clicca qui per il video, è 1-1. Il calciatore portoghese segna come non l’aveva mai fatto prima in bianconero.

Nella sua prima stagione a Torino infatti non aveva mai segnato su calcio di punizione. Non importa la deviazione di Skriniar, ma Cristiano si toglie un’altra bella soddisfazione grazie a un gol da grande campione.

Cristiano Ronaldo gol, video Inter Juventus: non l’aveva mai fatto!

Staremo a vedere se la gara si deciderà ai calci di rigore, fatto sta che la punizione straordinaria di Ronaldo ha rimesso tutto in pari. La Juventus aveva subito un gol per un errore di De Ligt, reo di aver buttato la palla dentro la sua porta.

Nella ripresa i bianconeri erano riusciti ad alzare il baricentro anche grazie all’ingresso in campo di Mario Mandzukic al posto di Gonzalo “Pipita” Higuain oggi piuttosto scialbo.

