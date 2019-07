Neymar-Juve, un affare sempre più complicato: dal Psg arriva una notizia che frena Paratici ed i sogni dei bianconeri. Affare chiuso prima di nascere?

Neymar-Juve, arrivano indicazioni importanti sul futuro del fenomeno brasiliano. Da Parigi, infatti, sembrano aver chiuso la porta all’approdo del fenomeno classe 1992 di proprietà dei campioni di Francia: Fabio Paratici adesso dovrà inventarsi una contro mossa, ma la trattativa -mai realmente iniziata- sembra essere adesso davvero in salita.

Neymar-Juve, Calciomercato: rimane al Psg

L’indicazione è da prendere per quella che è, tuttavia arrivano news piuttosto emblematiche sulla squadra del futuro dell’ex giocatore del Barcellona. Neymar, infatti, è partito verso la Cina con il Paris Saint-Germain, dove è stato regolarmente convocato.

Nessun problema quindi, né tanto meno assenza dell’ultimo minuto: il ragazzo rimarrà in Francia anche quest’anno? Probabilmente sì, anche se va sottolineato come una partenza per il ritiro non significhi necessariamente una permanenza, ma qualcosa vorrà pur dire.

Insomma, le continue voci dalla spagna circa un addio del nazionale del Brasile alla capitale della Francia al momento sembra essere al quanto possibile per buona pace della Juventus e di tutte le altre squadre che lo vogliono.

Nel calciomercato, però, si sa, tutto è possibile: un colpo dell’ultimo minuto, una sorta di colpo di coda, da parte dei bianconeri è sempre possibile, anche se adesso tutto è più difficile.

