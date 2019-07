Alla fine termina con i rigori Inter Juventus dove abbiamo visto uno straordinario Gigi Buffon dire di no diverse volte ai nerazzurri.

La gara era stata aperta dall’autogol di De Ligt che aveva portato in vantaggio la squadra di Antonio Conte. Il pareggio invece lo aveva messo a segno nella ripresa Cristiano Ronaldo su punizione.

Rigori Inter Juventus, Gigi Buffon titanico!

Il primo rigore lo tira con sufficienza Andrea Ranocchia che trova un guizzo di Gigi Buffon. La Juventus non sbaglia con Joao Cancelo, Cristiano Ronaldo ed Emre Can. Se da un lato arriva il gol di Puscas, dove è stato comunque bravo Gigi, non è riuscito a segnare Longo con Buffon che ha parato sul palo la palla. Joao Mario poi ha superato con precisione il portiere bianconero.

Il primo errore della Juventus è di Adrien Rabiot che di sinistro spara la palla alle stelle, ben sopra la traversa. Un errore clamoroso che rimette in gioco i nerazzurri nella lotteria dei calci di rigore. Incredibile è il rigore di Nicolò Barella che Gigi Buffon aveva tra le mani e che ha perso vedendolo scivolare clamorosamente sotto il braccio.

Il rigore decisivo lo spreca Federico Bernadeschi che calcia forte di sinistro, spiazza Padelli, ma prende la traversa. Si va quindi ad oltranza con Borja Valero che trova un titanico Gigi Buffon a dirgli di no. Si è avvicinato con personalità al dischetto Demiral che si è caricato sulle spalle una grande responsabilità siglando il gol della vittoria bianconera.

