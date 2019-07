Kean vola in Premier League, Calciomercato: ecco dove giocherà

Kean vola in Premier League. Dopo l’esplosione nell’ultimo scorcio di stagione con la maglia della Juventus, il giovane attaccante lascia la maglia bianconera per andare all’Everton.

Moise Kean è pronto per andare a giocare in Premier League. Tra le possibili squadre interessate ci sarebbero Everton ed Arsenal. La prima sembra, però, nettamente favorita.

Kean lascia la Juventus, giocherà in Premier

Secondo quanto riportato dalla testa gianlucadimarzio.com, la Juventus sarebbe a colloquio con l’Everton per il giovane Kean. Infatti, la partenza per l’Inghilterra di Fabio Paratici è stata sfruttata dall’Everton per parlare del futuro di Moise Kean (19).

Il giocatore, dopo i contatti con il suo procuratore Mino Raiola, avrebbe aperto alla possibilità di giocare nel club del Merseyside. Adesso si attende l’ok definitivo di Sarri e soprattutto la richiesta della società bianconera che sembra agirarsi intorno ai 30 milioni di euro.

Kean-Everton, accordo ad un passo

Il giovane attaccante bianconero, Moise Kean, lascia la Juventus e vola in Premier League. Un’esperienza importante per la crescita professionale di quello che è stato considerato uno dei più promettenti talenti italiani. La Juventus ha provato e proverà fino all’ultimo di convincerlo con un adeguamento di contratto, ma le possibilità di avere una maglia saranno davvero scarse vista la straordinaria qualità in attacco dei bianconeri. Secondo molti, la scelta di Sarri sarà quella di tenere uno tra lui e Higuain. Il Pipita al momento, clamorosamente, sembra essere il prescelto.

