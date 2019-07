Mario Mandzukic lascia la Juventus? Calciomercato: l’attaccante croato è stato valutato da Sarri che ha preso la sua decisione insieme alla società.

Il destino del croato potrebbe essere sempre più lontano dai bianconeri, soprattutto se Higuain continuerà a rifiutare offerte dall’Italia e dall’estero. Al momento l’attaccante è forzatamente inserito nella lista dei partenti, soprattutto dopo la prova con l’Inter nell’ICC piuttosto incolore.

Calciomercato Juventus: Mandzukic, offerte in arrivo?

Al momento il croato non è facile da piazzare. Dopo un interesse piuttosto flebile del Bayern Monaco, che tuttavia è scemato in pochi giorni, al momento per lui di proposte concrete non ne arrivano.

L’età e soprattutto l’ingaggio che percepisce non sono facili da sostenere, anche se il suo talento, il suo attaccamento alla maglia e spirito di sacrificio farebbero davvero comodo a moltissime squadre.

Maurizio Sarri, in accordo con la Juventus, ha deciso di trattenerlo fino a che non si risolverà la situazione legata al Pipita. Nel caso in cui non si dovesse sbloccare, allora l’attaccante cedibile sarebbe lui.

Da parte sua il nazionale croato non ha mai fatto muro, ma una cosa è certa: vuole rimanere a Torino, come del resto moltissimi altri giocatori.

In tutti questi discorsi colui che ne sta maggiormente traendo beneficio è Kean: il talentuoso ragazzo classe 2000, infatti, è sempre più vicino alla conferma in bianconero anche se il rinnovo continua a preoccupare tifosi e società.

