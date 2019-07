Calciomercato Juventus: Gonzalo Higuain blocca tutto il mercato in entrata. Paratici vorrebbe cedere il Pipita ma lui continua a rifiutare tutte le offerte.

Ci apprestiamo a vivere un’estate all’insegna della girandola di attaccanti in casa Juventus, o almeno dovrebbe accadere. Paratici, infatti, vorrebbe dare il via ad una vera e propria rivoluzione in avanti, ma al momento è sempre stata bloccata da un giocatore, il partente numero uno sulla lista: Gonzalo Higuain.

Higuain lascia la Juventus? Calciomercato bloccato

Il Pipita, infatti, vorrebbe rimanere alla Vecchia Signora per potersi giocare le sue chance alla corte di Maurizio Sarri, ma la società di Corso Galileo Ferraris per lui ha altri piani: la cessione per fare cassa.

L’argentino era stato molto vicino alla Roma nelle scorse settimane, ma l’agente dell’argentino avrebbe rifiutato la destinazione non solo per motivi economici ma anche e soprattutto perchè il ragazzo si sarebbe imputato nel voler rimanere a Torino.

Maurizio Sarri, non è un segreto, è un suo grande estimatore ed il ragazzo ne è consapevole; allo stesso tempo, però, il tecnico toscano, che lo ha avuto anche al Chelsea l’anno scorso per 6 mesi in un’esperienza non convincente, avrebbe per primo avvallato la cessione.

Calciomercato Juventus: Mandzukic ceduto al posto di Higuain?

Higuain, però, continua a fare muro e a rifiutare non solo la Serie A, ma anche le proposte estere provenienti soprattutto dalla Premier League. Se non si muove lui, però, il calciomercato in entrata della Juve non può accelerare, anche per una questione numerica.

Ecco allora che Nedved e Paratici starebbero pensando di provare a piazzare Mario Mandzukic: il croato vorrebbe rimanere in bianconero ma sarebbe, da questo punto di vista, più malleabile. Il problema dell’ex Bayern Monaco è che di offerte concrete non ne sono arrivate: insomma, anche lui non è facile da piazzare e la Juventus si potrebbe ritrovare ad agosto con tanti esuberi da tenere in rosa fino a gennaio.

