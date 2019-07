Neymar alla Juve è uno degli affari di calciomercato più caldi dell’estate. I bookmakers che ne pensano? Aggiornamenti quote dopo Dybala-Psg vicini.

Crollano e non poco le quote di Neymar alla Juve. Dopo le indiscrezioni che arrivano dalla Francia secondo le quali Dybala e Psg sarebbero sempre più vicini, infatti, anche l’affare che porterebbe l’asso brasiliano a Torino si potrebbe clamorosamente riaprire. Una trattativa al momento difficile da pensare se non in correlazione con quella della Joya, ma le quote oggi sono davvero bassissime.

Quote Neymar-Juve, Calciomercato: bookmakers cambiano idea

Fino a qualche giorno fa la quota relativa al trasferimento del talentuoso nazionale brasiliano classe 1992 era data circa a 12,00 volte la posta in palio. Oggi, invece, la trattativa di calciomercato sembra essere più fattibile tanto che la nuova quota proposta dai bookmakers si aggira intorno ai 2,00.

Insomma, al momento non c’è nulla di ufficiale ma un avvicinamento dall’argentino alla formazione parigina non può non essere pensato in correlazione con quello di Neymar alla corte di Sarri.

Certo, le difficoltà e gli ostacoli non mancano, tuttavia qualcosa potrebbe muoversi e qualcosa potrebbe accadere. Staremo a vedere che cosa accadrà nelle prossime settimane a seguito di questo oscillazione di quota.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK