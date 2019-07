Retroscena negli spogliatoi dopo Juventus-Inter di International Champions Cup: l’allenatore si sarebbe arrabbiato moltissimo con i suoi giocatori.

Un retroscena arriva il giorno dopo la sfida Juventus-Inter di ICC. I bianconeri alla fine hanno sconfitto i nerazzurri di Antonio Conte ai rigori ma qualcosa non ha convinto per niente Maurizio Sarri. Il neo tecnico bianconero, infatti, tornato negli spogliatoi ha strigliato parecchio i suoi calciatori.

Sarri, Juventus-Inter ICC: retroscena negli spogliatoi

Non appena sono rientrati tutti i suoi calciatori negli spogliatoi al termine della partita, infatti, il nuovo allenatore dei bianconeri ha fatto i complimenti per la vittoria ma, allo stesso tempo, se l’è presa per l’atteggiamento dei ragazzi nel primo tempo.

Secondo alcune indiscrezioni, infatti, l’ex allenatore di Napoli e Chelsea non avrebbe gradito la velocità del gioco e soprattutto la lentezza della manovra, sia in fase di impostazione da dietro sia in fase avanzata.

Certo, i carichi di lavoro sono davvero pesantissimi e certamente la qualità del gioco non si può valutare da queste prestazioni estive, tuttavia evidentemente qualcosa che è stato provato in allenamento non ha funzionato come sperato dal tecnico in partita.

Nel secondo tempo, comunque, la Juve ha espresso un calcio decisamente migliore alzando il baricentro e pressando in maniera più ordinata e precisa gli avversari nerazzurri. Forse è proprio questo che non è andato giù a Sarri.

Questo atteggiamento ce lo saremmo, infatti, aspettato nella prima frazione di gioco quando le gambe girano di più e non nella ripresa, dove i carichi di lavoro si fanno sentire sempre più.

