Hysaj alla Juventus potrebbe essere un affare in dirittura d’arrivo. Il Napoli non vuole cederlo ma nelle ultime ore è spuntato un alleato per Paratici.

Si velocizza e non poco la trattativa tra Napoli e Juventus per Hysaj, terzino destro albanese di proprietà del Napoli. Fabio Paratici, infatti, è un suo grandissimo estimatore e nelle ultime ore sembra aver spinto verso l’acquisto di questo giovane calciatore, vero e proprio pupillo di Maurizio Sarri. Adesso i bianconeri hanno un trovato un alleato importantissimo.

Hysaj alla Juventus, Calciomercato: parla l’agente

E’ proprio l’agente del ragazzo, Mario Giuffredi, l’alleato per Hysaj alla Juventus. Il procuratore infatti ha attaccato la dirigenza del Napoli dicendo che non hanno rispettato i patti con il giocatore: gli azzurri infatti avevano dichiarato in tempi non sospetti che quest’estate avrebbero fatto partire il ragazzo rimangiandosi poi la parola.

Il giocatore, infatti, arrivato a 26 anni, vorrebbe provare un’esperienza in un vero e proprio top club ed i bianconeri sarebbero la destinazione perfetta per lui.

Dopo aver visto sfumare Trippier destinazione Atletico Madrid, dunque, Hysaj è il nome più caldo per dare a Sarri il terzino che vuole sulla destra. Già, ma chi partirà?

Al momento l’indiziato numero uno è Pellegrini ma non è da escludere anche Joao Cancelo. Staremo a vedere che cosa accadrà nelle prossime settimane di calciomercato Juve in difesa che si prospettano a dir poco bollenti.

