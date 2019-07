Hazard è meglio di Ronaldo? La risposta di Courtois spiazza tutti i tifosi della Juventus e non solo. Ecco le parole del portiere dell’Atletico Madrid.

Non è la prima volta che Cristiano Ronaldo ed Eden Hazard vengono messi a paragone, ma questa volta sembra essere diversa dalle altre. A parlare, infatti, è un calciatore che ha avuto l’opportunità di giocare soltanto con il belga e non con CR7, sebbene attualmente sia un giocatore del Real Madrid: stiamo parlando di Thibaut Courtis.

Hazard meglio di Ronaldo, Juventus: parla Courtois

Il portiere belga, infatti, ha dichiarato che sono due grandissimi giocatori ma che tra i due Eden Hazard è a dir poco unico. Ciò nonostante non possono essere messi in paragone dal momento che sono due calciatori diversi che sono stati importantissimi nei rispettivi club.

Essendo, inoltre, così unici, non possono essere usati come “pietra di paragone” per qualcun’altro. Insomma, l’idea è che ognuno possa essere fondamentale per la sua squadra attuale: Hazard il Chelsea e Ronaldo la Juventus.

Sembra aver tolto le castagne dal fuoco Courtois con questa affermazione anche se, tutto sommato, ha espresso, anche solo velatamente, la sua preferenza nei confronti del suo ex compagno di squadra.

Staremo a vedere se qualcuno dei due replicherà al fenomenale estremo difensore dei Blancos oppure se le sue parole rimarranno tali e non ci saranno risposte.

